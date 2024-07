Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy riparte con la prima tappa del 2024

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 10 luglio 2024) È tempo di tornare in pista per partecipare all’edizionedel, la coloratissima e attesissima competizione online su 2 e 4 ruote con il videogioco record di vendite della famiglia di console Nintendo Switch:. Ladel torneo coinciderà con la Coppa Estate, che si terrà domenica 14 luglio, in una finestra di tempo che, per lavolta, resterà aperta dalle 11:00 alle 23:00. Le iscrizioni sono aperte a tutti, anche a chi non è in possesso del Pass percorsi aggiuntivi: per l’occasione, infatti, tutti avranno la possibilità di lanciarsi nelle corse all’ultimo guscio incluse esclusivamente in questo pacchetto di contenuti extra. Per accedere alla gara, basterà utilizzare il codice torneo 4840-5535-5947 nell’apposita sezione del menù di gioco, tutte le informazioni e le istruzioni del caso sono disponibili sul sito ufficiale Nintendo.