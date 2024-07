L’Università di Firenze ospita il Festival Nazionale dell’Economia Civile 2024

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio– Le aree urbane occupano il 3% della superficie terrestre, mano la metà della popolazione mondiale: per questo motivo devono essere considerate il punto di partenza per i provvedimenti volti ad affrontare la crisi climatica, la pandemia o la transizione digitale. Il, giunto alla sua sesta edizione, apre i lavori il 3 ottobre al campus delle Scienze sociali deldiper parlare delle città e dei suoi giovani abitanti e di come essere protagonisti nel disegnare un sistema economico sempre più a misura delle persone. Il modello per una città europea inclusiva e solidale lavora su tre diversi problemi sociali o ambientali, come propone il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus ospite di questa edizione del, per lo sviluppo equo delle comunità locali: zero esclusione, zero disoccupazione e zero inquinamento.