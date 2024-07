L’ultimo mese è stato il più caldo di sempre anche se a noi è sembrato freddo | cosa dice la climatologa

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Con una temperatura globale media dell'aria in superficie di 16,66°C, ilche si è appena concluso èil giugno piùmai registrato, nonostante dalla maggior parte degli italiani siapercepito quasi come unautunnale. LaClaudia Pasquero spiega perché tra queste due informazioni non c'è nessuna contraddizione: tutto dipende dalla differenza tra clima e meteo. .