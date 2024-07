L’Ucraina rimarrà un Paese libero e prevarrà sulla Russia ha detto Joe Biden

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joeha aperto il vertice Nato di Washington per i settantacinque anni dell’Alleanza Atlantica annunciando l’invio di cinque nuovi sistemi di difesa aerea perda parte di alcuni Paesi alleati, tra cui l’Italia. Proprio nel summit in cui ci si aspetta che la Nato dichiari «irreversibile» il percorso di ingresso di Kyjiv nel blocco atlantico. La promessa di consegne di armi, comprese le difese antiaeree richieste dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, è arrivata appena un giorno dopo un attacco missilistico mortale contro un ospedale pediatrico oncologico e altri obiettivi civili in Ucraina cheha definito un «orribile promemoria della brutalità della». «riceverà centinaia di intercettori aggiuntivi nel corso del prossimo anno, aiutando a proteggere le città ucraine dai missili russi e le truppe ucraine che affrontano i loro attacchi in prima linea», ha