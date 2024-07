Lorena Vezzosi è morta accoltellata prima di finire nel Po | il risultato dell’autopsia

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 10 luglio 2024)sarebbe la ventiduesima vittima di femminicidio dall’inizio dell’anno in Italia: a ucciderla a coltellate, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, l’ex compagno Stefano Del Re,che entrambi finissero con l’auto di lui nel Po. Ancora incerto il luogo del delitto, che potrebbe essere l’appartamento di Sant’Arcangelo di Romagna, paese dove i coniugi abitavano, oppure il tragitto che da Rimini porta verso la provincia di Cremona, di cui entrambi erano originari. La Procura di Cremona per ora si trincera nel silenzio in attesa di fare maggiore chiarezza sull’accaduto, ma da quanto trapelato, soprattutto dopo l’esame autoptico dell’anatomopatologa Elena Invernizzi svoltosi in mattinata all’ospedale Maggiore della città lombarda, sembra essere del tutto esclusa l’ipotesi dell’incidente inizialmente percorsa, dopo che la Nissan di Del Re è stata recuperata all’alba di venerdì da fiume, in favore di quella del femminicidio.