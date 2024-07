Londra uccise 3 donne con una balestra

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 10 luglio 2024) 17.54 Triplice femminicidio in un cottage di una zona residenziale verde non lontana da. Il killer è un giovane armato di una. Le vittime sono la moglie 61enne di un noto commentatore radiofonico della Bbc e due loro figlie di 25 e 28 anni. L'assassino, tuttora ricercato, è un 26enne che, secondo i media britannici, sarebbe l'ex fidanzato di una delle ragazzee avrebbe agito per vendetta.