LIVE – Musetti-Fritz 3-6 7-65 0-0 quarti di finale Wimbledon 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ididi(erba). Il carrarino è reduce dal successo in quattro parziali sul lucky loser francese Giovanni Mpetshi Perricard. Il californiano, invece, è riuscito a rimontare due set di svantaggio al tedesco Alexander Zverev, costretto ad arrendersi dopo più di tre ore e mezza di lotta. Tra i due giocatori si tratta del quarto precedente della carriera, conche si trova avanti per 2-1 e partirà largamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Quest’anno hanno incrociato la racchetta ad inizio aprile in occasione del primo turno del Masters 1000 di Montecarlo (terra rossa) eriuscì a fare suo il match con un duplice 6-4. In palio per il vincitore c’è il biglietto d’ingresso per la semicontro uno tra l’australiano Alex De Minaur oppure il serbo Novak Djokovic, numero due del ranking mondiale e sette volte vincitore del Major britannico.