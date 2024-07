LIVE – Djokovic-De Minaur quarti di finale Wimbledon 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ile latestuale di-De, incontro valevole per ididi(erba). Il sette volte vincitore del torneo al quarto turno ha superato a pieni voti l’esame rappresentato dal giovane danese Holger Rune, superato in tre set senza storia. L’australiano, invece, recente vincitore dell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch, ha battuto in quattro parziali l’ostico francese Arthur Fils. Tra i due giocatori si tratta del quarto precedente della carriera, conche conduce il bilancio per 2-1 e partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il campione balcanico, infatti, sembra aver smaltito del tutto le preoccupazioni fisiche che hanno messo in dubbio la sua partecipazione al Major britannico alla vigilia.