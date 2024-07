L’invenzione di quattro giovani donne tunisine cambia la vita delle persone con disabilità

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di mercoledì 10 luglio 2024), Khaoula Ben Ahmed, Ghofran Ayari, Salima Ben Tamim e Cyrine Ayari si sono aggiudicate il terzo posto del concorsoinventori dell’European inventor award per il loro innovativo sistema di controllo intelligente della sedia a rotelle, che migliora la mobilità e l’autonomiaconfisiche. Automotive, innovazione, tecnologia e sostenibilità ambientale L’Ufficio europeo dei brevetti (Epo) ha svelato oggi i vincitori del concorso durante una cerimonia trasmessa in streaming da Malta. Una giuria indipendente ha selezionato i vincitori per i loro contributi che spaziano in settori quali la produzione automobilistica, la visione artificiale, la tecnologia dei magneti e l’energia rinnovabile.