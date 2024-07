L' estate mette a dura prova il livello di presentabilità ? 5 strategie beauty express salva viso capelli trucco e non solo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La colonnina di mercurio sale implacabile, così come l’afa chedavvero arestare presentabili e fresche tutto il giorno. Sopravvivere in bellezza al caldo è possibile soprattutto se si mettono in pratica alcuni consigli, facili e pratici, per il, il corpo e i. Caldo e lavoro: i consigli per vivere l’ufficio inX Leggi anche › Cosmetici effetto ghiaccio, per una skincare rinfrescante ›anti caldo.