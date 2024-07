Le studentesse delle superiori a lezione di Intelligenza Artificiale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Le ragazzescuolehanno incontrato le Ict (Information and communications technologies) all’Università di Ferrara. Il tutto è avvenuto nell’ambito del summer camp Ragazze digitali Er, cofinanziato dal programma fondo sociale europeo plus 2021-2027 e dalla Regione. Il camp ‘Internet of things eper la raccolta e analisi intelligente dei dati (applicate al tema del cambiamento climatico)’, organizzato in collaborazione dal dipartimento di Ingegneria di Unife, Centoform, Bangherang e Urban Lab, si è svolto dal 25 giugno al 2 luglio nei luoghi di eccellenza dell’innovazione tecnologica dell’Emilia-Romagna, tra cui il polo scientifico tecnologico di Unife. Elena Bellodi del dipartimento di Ingegneria di Unife e referente del camp di Ferrara, afferma: "Lehanno potuto sia testare tecniche diper l’internet of things, sia ascoltare le testimonianze di esperte del settore informatico, nostre ex-laureate Unife in ingegneria informatica e dell’automazione".