Lavinia Nicole Piccolo convocata per la delegazione italiana al Training Camp

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La Fitness Trybe gonfia il petto:nellaaldell’European Gymnastics Esulta e gonfia il petto d’orgoglio la Fitness Trybe. La società di Pomigliano d’Arco, già garanzia di successo con un’annata ricca di medaglie nella ginnastica aerobica e punto di riferimento sportivo per la comunità, può gioire per la convocazione dinellache sta partecipando aldell’European Gymnastics in corso proprio al palazzetto sito in via San Pietro. La giovanissima e raggiante atleta, selezionata per l’apposito, può vantare a soli undici anni già enormi soddisfazioni: tra le ultime la medaglia d’oro nel gruppo Allieve alla Zona Tecnica 2.