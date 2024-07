La storia dei Giffoni Film Festival su RaiPlay

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Una selezione esclusiva dipresentati in e fuori concorso e alcune delle serie più amate dai ‘giffoners’ disponibili sulla piattaforma streaming Rairacconta ladel, in programma dal 19 al 28 luglio, con uno speciale dedicato al ‘più necessario’, come lo definì François Truffaut, che giunge nel 2024 alla sua 54esima edizione. “L’illusione della distanza” è il tema scelto dal54 per raccontare la magia dell’infanzia e le sfide dell’adolescenza attraverso una selezione di oltre 100 tra lungometraggi e cortometraggi, documentari e animazione che saranno visti, commentati e votati esclusivamente da una giuria di circa 5000 ragazzi provenienti da oltre 30 Paesi. Nei suoi oltre 50 anni di vita, ilè riuscito a raccontare storie avventurose e affascinanti alla scoperta del mondo viste attraverso gli occhi dei più piccoli e a dar forma alle inquietudini degli adolescenti attraverso le opere presentate nelle diverse sezioni competitive, che vanno dagli Elements +3 ai Generator +18.