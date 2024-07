La ragazza della palude la recensione no spoiler del mystery dall’omonimo romanzo

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nel 1968 Chase Andrews, il quarterbacksquadra locale di una cittadina del Nord Carolina, viene ritrovato morto in quello che sembrerebbe essere un tragico incidente. Ma la comunità ha già trovato una colpevole per quel delitto ancora tutto da dimostrare: si trattagiovane Kya, conosciuta come lae considerata alla stregua di una strega. Cresciuta in una casa in mezzo alla natura dopo che la madre ha abbandonato la famiglia per le bizze di un marito violento, seguita poi dal fratello, Kya si è ritrovata completamente da sola quando anche il padre ha ripudiato per sempre quel luogo dimenticato da Dio, lasciandola al suo destino. Contro ogni previsione la bambina è riuscita a sopravvivere e giunta nell’adolescenza il suo legame con il coetaneo e vicino Tate Walker si trasforma da una semplice amicizia in un’amore passionale, prima che nuovi addii segnino il suo amaro destino.