La Puglia approva la legge contro l’omolesbobitransfobia e l’abilismo | è la prima regione in Italia

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Lahato la. È lana a disporre in tal senso, dopo la bocciatura del Ddl Zan sul piano nazionale. Il via libera del consiglio regionale è il traguardo di un percorso durato nove anni, con continue spaccature nell’organo legislativo. Un esito non scontato soprattutto .