La Procura peruviana chiede 30 anni per Keiko Fujimori

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Laha chiesto 30e 10 mesi di carcere per l'ex candidata presidenziale di destra, ossia il massimo della pena. La figlia dell'ex presidente Albertoè accusata di aver finanziato le sue campagne elettorali nel 2011 e nel 2016 con denaro non dichiarato ricevuto dall'impresa di costruzioni brasiliana Odebrecht ed è stata deferita per riciclaggio di denaro, crimine organizzato, ostruzione della giustizia e falsa dichiarazione in una procedura amministrativa. Secondo l'accusa,, 49, tre volte candidata alle presidenziali senza mai ottenere la vittoria, avrebbe ricevuto 1,2 milioni di dollari dalla Odebrecht nell'ambito di un sistema di corruzione messo in atto in tutta l'America Latina in cambio di appalti pubblici.