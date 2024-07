La Nike Air Max 1 ‘86 x Jacquemus è la candidata principale al titolo di sneaker dell’estate

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) LaAir Max 1 ‘86 diè reale e questa è già una buona notizia. Disponibile in tre colorazioni (bianco, argento e rosso), lasi discosta dal modello originale per alcune scelte di design decisamente coraggiose. La prima, e la più visibile, è l'unità Air modificata, allungata e rettangolare sul lato laterale ma rimpicciolita e squadrata sul lato mediale, descritta dastesso come “ROUND AND SQUARE AIR FOR THE FIRST TIME”. Courtesy of the brandCourtesy of the brand Ma non è l'unica novità: la parte anteriore è stata modificata per avere un design più spigoloso e appuntito, mentre la scelta dei materiali che compongono la scarpa cambia da modello a modello. La versione bianca ha una tomaia in pelle parzialmente traforata, i modelli argento e rosso sono invece realizzati in mesh.