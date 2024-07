La Lega pacifista provoca irritazione a Palazzo Chigi Rischio implosione del Cdx Meloni pensa alle elezioni

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tanto tuonò che piovve. Proprio mentre Giorgiaè a Washington per il vertice Nato e, insieme agliati, decide di incrementare gli aiuti militari all'Ucraina, dallaarriva una raffica di no, di distingue e di palesi prese di distanza. Andrea Crippa, vice-segretario, Roberto Vannacci, vice-presidente del gruppo Patrioti al Parlamento europeo, Massimiliano Romeo - capogruppo al Senato - (tutti su Affaritaliani.it) ad affermare che la linea dell'anza atlantica, e quindi di, è sbagliata. Che serve un dialogo con la Russia per evitare un'escalation militare lodando addirittura la missione a Mosca di Orban contestata a Bruxelles. Segui su affaritaliani.it .