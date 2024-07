La cultura si fa in due fra musica e libri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Proseguono a Fucecchio le serate d’estate all’insegna dellaa tutto tondo. Doppio appuntamento domani sera. Alle 21.30 presso il poggio Salamartano si terrà infatti il secondo dei quattro incontri del mini ciclo "Al Caffè del Poggio", promossi dalla Fondazione Montanelli Bassi in collaborazione con il locale Circolo Mcl. Dopo la serata dedicata a Indro Montanelli e alla presentazione del libro "Come un vascello pirata", stavolta sarà lala grande protagonista con Antonio e Mario, amici di Caselle in Pittari. Possibilità di cena con inizio alle 20.30 (gradita la prenotazione ai numeri 347 3146579 o 371 1128258). Alle 19 presso La Limonaia al Parco Corsini, invece, spazio a un incontro letterario nell’ambito del festival "Filo d’identità - Incontri, storie, corpi", in programma dall’8 al 13 luglio nei Comuni di Pontedera, San Miniato, Fucecchio e Montopoli Val d’Arno.