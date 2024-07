La Cina indaga sui dazi e i sussidi dell’Ue | nuova guerra commerciale in arrivo?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il ministero del Commercio dellaha aperto un’indagine che riguarda ie idell’Unione europea, in seguito alla decisione di Bruxelles di imporre tariffe sulle auto elettriche. L’Europa ritiene che lo Stato cinesele sue aziende e che questo comporti una praticasleale. Questa indagine potrebbe portare a serie conseguenze per l’economia europea. Spesso, come dimostrano i recenti avvenimenti tra Usa e, iportano a una simile risposta da parte del Paese colpito e a lungo andare il degradarsi delle relazioni economiche può trasformarsi in una. LasuiIl 5 luglio sono entrati in vigore ivoluti dall’Ue sulle automobili elettriche cinesi. Saranno in vigore per quattro mesi e, se al termine il Consiglio dell’Unione Europea li confermerà, perdureranno fino a 5 anni.