La bellezza in bicicletta Seconda tappa da Modugno a Lucera Orizzonti lunghi sulla Daunia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Vi scrivo da, un centro storico stupendo nella Puglia meno reclamizzata. Ierilunga e pianeggiante, prima in riva al mare attraverso Giovinazzo, Bisceglie e la straordinaria cattedrale di Trani, quindi il Tavoliere,, vento in faccia che ci frenava le bici, i Monti del Gargano a destra, quelli dellaa sinistra. Tutto il grano e’ stato tagliato. Girano come croci di Cristo del Duemila le pale eoliche. Qui comanda il vento. Gli stranieri al lavoro sotto il sole senza tregua di queste settimane saranno quasi nei loro ricoveri ad aspettare domani. Il sole e’ già basso ormai. Mi torna in mente Matteo Salvatore: “Padrone mio” cantava il poeta “ti voglio arricchire”. E questa storia la conosciamo bene. Domani si arriverà a Campobasso, un continuo saliscendi e si comincia ad andare verso le montagne.