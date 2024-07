La bambina dei miracoli | dopo Medjugorje accadono fatti inspiegabili

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La santità, il Signore la vuole per ciascuno di noi, anche per i più piccoli, e la storia che stiamo per raccontarvi parte proprio da unadi soli 3 anni a, che compie. Per lei è già stato avviato il processo di canonizzazione ed è statoun pellegrinaggio ache L'articolo Ladeiproviene da La Luce di Maria. .