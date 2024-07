Italia maglia nera sui salari | i peggiori dei Paesi Ocse Cifre impietose

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 luglio 2024 – Nessuna manovra "lacrime e sangue", avvisa il ministro Giancarlo Giorgetti. L’economia, puntualizza a sua volta il governatore di Bank, Fabio Panetta, può vantare una serie di punti di forza, ma questo "non deve comunque lasciare spazio al troppo ottimismo". Eppure, sulla questioneale, si può e si deve fare di più, senza temere l’innesco di spirali prezzi-. "Un’attenta analisi dei dati attenua i timori – mette a fuoco Panetta –. Dopo le perdite degli anni scorsi, l’attuale aumento delle retribuzioni rappresenta un inevitabile recupero del potere d’acquisto". Le sue parole arrivano nello stesso giorno in cui l’segnala come, sul fronte delle retribuzioni, a inizio 2024, con un -6,9% rispetto al quarto trimestre 2019, l’sia il peggior Paese nell’area Euro (-2% la Germania, +0,1% la Francia), terzultimo fra i 38dell’, superato in peggio solo da Repubblica Ceca e Svezia.