Istruttoria Antitrust sugli influencer 6 nel mirino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L'ha avviato 6 istruttorie nei confronti di altrettantiche promuoverebbero strategie per ottenere alti guadagni, non chiarendo peraltro che si tratta di pubblicità. I destinatari sono Luca Marani, Big Luca, Alessandro Berton, Hamza Mourai, Michele Leka e Davide Caiazzo. L'autorità ha anche avviato quattro iniziative di moral suasion nei confronti delleLudovica Meral Frasca, Sofia Giaele De Donà, Milena Miconi ed Alessandra Ventura che pubblicherebbero su Instagram foto e video mettendo in evidenza brand, hotel e altre strutture turistiche, con le quali si ritiene possano intrattenere rapporti commerciali, senza utilizzare alcuna dicitura che evidenzi la natura promozionale di questi contenuti. I sei, scrive l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, promettono guadagni facili e certi.