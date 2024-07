Ingressi in Area B e C | le auto meno inquinanti sono in crescita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) "Un progressivo cambiamento del parco veicolare che entra inB e C in favore di motorizzazionie un calo dinelle Ztl". Secondo il Comunequesti i dati dell’ultimo report di Amat che, oltre al confronto di aprile e maggio 2024 con lo stesso periodo del 2023, include l’analisi delle motorizzazioni. "Emerge una riduzione dei diesel che entrano inB, a fronte di un aumento di ibride. Leibridequasi raddoppiate: dal 9% del 2022 al 17% del 2024. Unite alle elettriche rappresentano quasi un quinto dei veicoli entrati inB. I diesel rappresentano, a febbraio 2024, il 30% dei transiti, ma erano il 40% nel 2022. Stabilità per gli accessi inB ad aprile (+0,1%) e a maggio (-1,8%). Inin calo sia ad aprile (-0,8%) che a maggio (-4,9%)".