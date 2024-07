Incidente a Forlì | morto sul colpo dopo aver tamponato un’auto con la moto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 –stradale mortale in mattinata nel Forlivese. Unciclista 47enne, di nazionalità romena e residente a Bertinoro, ènel tamponamento della suacon una vettura. È successo alle 9.30 in via Para, la strada provinciale che unisce Forlimpopoli a Meldola. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri intervenuti, ilciclista in sella alla sua Kawasaki stava procedendo in direzione di Meldola quando, per cause ancora da chiarire, ha violentementela vettura, una Range Rover, che procedeva nello stesso senso di marcia. Nulla da fare per il 47enne: sbalzato per diversi metri oltre la vettura tamponata, è rovinato a terra, morendo sul. La, uscita di strada, ha preso fuoco, innescando le fiamme anche alla vegetazione.