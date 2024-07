Immigrazione illegale 54 arresti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 10 luglio 2024) 7.40 Sono 54 le ordinanze di custodia cautelare che la Guardia di Finanza e i Carabinieri di Salerno stanno eseguendo dalle prime ore del mattino in diverse province del Centro-Sud. Le accuse: associazione a delinquere per favorire l', riciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti. I provvedimenti sono legati all'utilizzo illecito del "Click Day", istituito dal Decreto Flussi, a partire dal 2020.