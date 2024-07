Ilaria Salis? Il diario di Farla Frank Il post del consigliere torinese di +Europa e Radicali Silvio Viale fa scoppiare la polemica

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024) «Fatevi una risata alla faccia dei 143 mila che le hanno dato la preferenza. In fondo è solo una che ha avuto un colpo di c». Ilcomunaledi + Europa epubblica sui social un fotomontaggio del celebredi Annacon il volto dell’europarlamentare Avs. Il titolo? Ildi. E scoppia la. In molti criticano l’accostamento, pesante, con la ragazzina simbolo dell’orrore dell’Olocausto. Tra i commenti figura anche quello del radicale Marco Cappato che sentenzia: «Non mi fa ridere». Sul caso, sollevato sul quotidianoLa Stampa, arriva anche il commento di Alice Ravinale, capogruppo di Sinistra Ecologista in consiglio comunale e neo eletta in Regione Piemonte: «sconfessa se stesso, con un’uscita di pessimo giusto e incompatibile con il ruolo istituzionale che ricopre – dichiara – Stiamo parlando della stessa persona che ha usato l’accusa di antisemitismo come odiosa arma politica e retorica ogni volta che si è trattato di discutere della vicenda palestinese, e che oggi si permette di ironizzare su Annaper attaccare