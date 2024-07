Il Tribunale di Brest l' ha condannata a 12 anni per i reati di tentato colpo di stato per impadronirsi del potere statale con mezzi incostituzionali e sostegno ad attività estremiste Insieme a lei sono stati condannati altri quattro attivisti

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dasi batte contro il regime di Aleksandr Lukashenko e per i diritti umani in Bielorussia e proprio per questo è stata inserita nella lista nera come terrorista ed è dovuta scappare dal suo Paese. Ma, al premier bielorusso non importa che non sia più in patria: anche da esule, infatti, l’attivista Olga Karatch, premio Alexander Langer 2023, è pericolosa e bisogna punirla. L’Africa delle ragazze.