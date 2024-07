Il Patto Atlantico compie 75 anni e non è mai stato così in difficoltà

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il trattato del Nordfu sottoscritto il 4 aprile 1949 da dodici Paesi, a firmarlo per l'Italia fu il repubblicano Carlo Sforza. Da allora si sono aggiunte al gruppo venti nazioni, ultime arrivate Finlandia e Svezia, spinte dall'espansionismo di Vladimir Pu tin. L'versario è celebrato in questi giorni a Washington, nel summit Nato che potrebbe essere l'ultimo di Joe Biden e l'ultimo a garantire, almeno a parole, sostegno incondizionato a Kiev. Il presidente americano ieri ha usato toni trionfali: «Inizia lo storico vertice per celebrare il 75moversario dalla fondazione della Nato, la più forte alleanza difensiva della Storia». Ma i numeri e la ricorrenza tonda non bastano a giustificare l'ottimismo: il futuro dell'alleanza non è maiincerto come oggi e mai essa è apparsadebole.