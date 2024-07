’Il giardino di Alceste’ La rassegna dedicata a Michela Murgia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ultimi due appuntamenti con l’edizione 2024 de "Ildi Alceste", laletteraria itinerantequest’anno a(nella foto) e ispirata ai suoi scritti. Il titolo di questa edizione è "Non stare solo", espressione con la quale la scrittrice sarda, scomparsa un anno fa, era solita rispondere a chi con lei sfogava le frustrazioni di un periodo negativo, come raccontato anche da Roberto Saviano nel discorso al suo funerale. Oggi l’appuntamento è al Circolo SMS di Poggio alla Croce con "Giocare salva", una lettura tratta dal romanzo "L’incontro". L’ultimo appuntamento sarà il 17 luglio a Villa Casagrande a Figline, dove si terranno le letture sceniche "Il femminismo (a parole)" tratte dal saggio "Stai zitta, e altre nove frasi che non vogliamo sentire più" del 2021.