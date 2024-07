Il finto allunaggio di Scarlett Johansson

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) "Interpreto una donna incredibilmente brava nel suo lavoro, una donna piena di qualità totalmente realizzata in ogni aspetto che sa quando ha fatto qualcosa di sbagliato e lo ammette, una persona piena di integrità, anche se c’è chi pensa il contrario". Cosìparla del suo personaggio di Kelly Jones in quella commedia romantica, spruzzata die marketing, che è Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna di Greg Berlanti, in sala da domani con Eagle Pictures. Ambientata nel contesto dello storicoNasa dell’Apollo 11, questo film sembra politicamente scorretto, ma poi non lo è affatto. Assunta per rilanciare l’immagine pubblica della Nasa, Kelly Jones, ragazza anche troppo smart del marketing, si scontrerà inevitabilmente con Cole Davis (un Channing Tatum con una pettinatura infelice), direttore del programma di lancio tutto d’un pezzo.