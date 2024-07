I Sum 41 seducono Milano poi annunciano | Torneremo presto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) "Quello che abbiamo pubblicato da poco, 'Heaven :x: Hell', è il nostro ultimo album. Dopodiché i Sum 41 non faranno altri dischi. Lo so, dispiace a tutti, ma trent'anni di Sum 41 sono stati tanti". Deryck Whibley, frontman della punk band canadese, ha annunciato dal palco degli I-Days diquello che era ormai chiaro. Ma che i fan non erano probabilmente pronti a sentirsi dire dal vivo. La carriera dei Sum 41 finisce qui, "ma non è l'ultima volta,in Italia fra qualche mese" ha assicurato il cantante. Durante uno show dall'alto tasso di salti, pogo e mani al cielo. Con qualche omaggio: 'We will rock you' dei Queen', '(I can't get no) Satisfaction' dei Rolling Stones e 'Seven nation army' dei The White Stripes. Insomma, la storia per chi del punk ha fatto e sta facendo ancora oggi la storia.