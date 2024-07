I segreti del massaggio olistico un incontro di corpi ed anime

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Oggi giorno, in cui proprio il progresso tecnologico tende a farci sentire sempre più soli, il contatto umano è di fondamentale importanza. llmira a trattare l'individuo nel suo insieme, considerando aspetti fisici, mentali, emotivi e spirituali. L'operatore, attraverso la sua empatia, preparazione ed attenta osservazione, cerca di percepire le emozioni del corpo ricevente e farle proprie. Il suo scopo è quello di trasmettere una sensazione di protezione, fiducia e totale abbandono, la frase che deve risuonare è: «io sono qui e qui sarai al sicuro per il tempo che trascorreremo insieme». Se ciò avviene con successo, si crea un legame tra le dueche comunicano senza aver bisogno di parlare. Ci sono stati numerosi casi nel corso della mia carriera, in cui ho assistito a veri e propri sblocchi emotivi sfociati in crisi di pianto, risatellate, a volte anche alla alienazione della realtà.