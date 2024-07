I numeri danno ragione a Serena Bortone

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) E’ stata il caso televisivo della stagione appena conclusa, per diverse ragioni. La ridimensionata su Rai 3 dopo tre anni di Rai 1, la non semplice collocazione nell’access prime time del weekend, il caso Antonio Scurati e i forti attriti con i vertici di Viale Mazzini al punto che l’AD Roberto Sergio ha pubblicamente auspicato il licenziamento, fino alla cancellazione del suo programma. Parliamo di, che come in un ring le prende a destra (soprattutto) e a manca ma tiene botta. La giornalista e conduttrice romana barcolla ma non molla, forte deiche sono dalla sua parte (almeno loro!). Già, gli ascolti: quei valori assoluti e percentuali che segnano il destino di chi sta in TV ma che evidentemente – e lo diciamo a mo’ di scoperta dell’acqua calda – non sono tutto.