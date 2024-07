I numeri ci sono Francia colpo di scena | Macron spalle al muro governo di centrodestra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) "Stiamo cercando di convincere i Repubblicani, e i deputati che potrebbero unirsi a loro, che se non trovano un accordo con noi, la conseguenza sarà una maggioranza di sinistra con La France insoumise". Lo ha affermato, in un'intervista a La Stampa, l'ex premier francese e leader di Horizons (parte del bloccoiano) Edouard Philippe parlando dei possibiliri per la creazione di una maggioranza indopo le elezioni politiche. "E dovranno spiegare ai loro elettori che hanno preferito ministri espressi dalla France insoumise a un accordo tecnico con me o con monsieur Darmanin (ministro dell'Interno). Sarà complicato per loro da spiegare". "Il nuovo fronte popolare dispone di 182 voti, e il blocco che va da Renaissance (il partito di) fino ai Repubblicani (la destra gollista) - che non è costituito come blocco, ma che non è molto lontano dall'esserlo - ne riunisce 220.