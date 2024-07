I migliori ombrelloni da spiaggia per l’estate 2024

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Glidasono delle attrezzature indispensabili per proteggersi dai raggi solari al mare. Che siano in acciaio, antivento o professionali, si trasportano comodamente e si assemblano facilmente in. Basta piantare l'asta nella sabbia e mantenere aperto il ventaglio attraverso un meccanismo di blocco, il che consentirà di creare una zona d'ombra più o meno ampia sulla sabbia. Vediamo quali sono idadisponibili su Amazon.