Gudmundsson Inter POSSIBILITA’ CONCRETE? Ecco la mossa di Ausilio sul calciomercato

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 10 luglio 2024)SEMPRE più vicino all’NON lo molla! Le reali chance di vedere in nerazzurro il giocatore del Genoa Suldel Genoa, Albertè quello più citato per quanto concerne le operazioni in uscita: soprattutto quando a bussare alla porta è l’, nonostante le difficoltà. A parlarne è Sport Mediaset. I DETTAGLI – «Per .