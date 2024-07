Gran Bretagna uccide tre donne con una balestra e fugge | erano moglie e figlie del giornalista della Bbc John Hunt

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024) È ancora in corso unade caccia all’uomo in, dove il 26enne Kyle Clifford ha ucciso con unatre, dandosi poi alla fuga. Le treucciselae ledi, commentatore sportivoBbc. Una delledelera stata fidanzata con il presunto killer. La donna si chiamava Carol, le ragazze invece Louise e Hannah. I media britannici aggiungono che le vittime sono state legate prima di essere uccise. A scoprire i corpi sarebbe stato proprioal momento del rientro a casa. Illavora a Five Live, una trasmissione dedicata allo sportBbc.Leggi anche: Strage Erba, Olindo e Rosa, nessun nuovo processo per la strage di Erba: respinta richiesta di revisione Scatta la caccia all’uomo Il sovrintendente capopolizia, Jon Simpson, parla di tre “orribili omicidi mirati”, avvenuti nell’Hertfordshire.