Golf allo Scottish Open Francesco Molinari Manassero e Migliozzi

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sul percorso del The Renaissance Club, a North Berwick in Scozia, field delle grandi occasioni per la seconda delle cinque Rolex Series (11-14 luglio) del DP World Tour. L’evento, organizzato in collaborazione con il PGA Tour, è importante perché anticipa il quarto Major stagionale (18-21 luglio, Royal Troon GC, Scozia), e per la presenza di tanti campioni statunitensi, oltre che europei, i quali sicuramente non faranno solo rodaggio, visto che il montepremi è di nove milioni di dollari. Tre gli italiani al via:, che sarà uno dei tanti Major Champions in gara, Guido, che ha appena vinto il ciclo di tornei denominati “European Swing”, e Matteo, che la scorsa settimana si è guadagnato il pass per il Royal Troon GC.