Gli apprendisti stregoni di Francia e l’enigma degli scenari dissonanti

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’esito delle elezioni in, imprevisto dopo esser stato annunciato e programmato, è tale da indurre una riflessione approfondita. Non solo abbiamo i risultati, ma il giudizio su di essi. Avranno i francesi votato come dovevano? Pentole e coperchi Quel che oggi si deve constatare è che, attraverso l’espediente di ritirare il terzo candidato nei collegi uninominali, si è ottenuta la magia di far perdere le elezioni alla forza comunque maggioritaria, cioè il Rassemblement National; e però si rischia adesso l’ingovernabilità, perché la forza maggioritaria nello schieramento di sinistra vittorioso è costituito da La France Insoumise, che si dà per scontato non sia pensabile vedere al governo. FOTO – Un momentoscontri avvenuti dopo il turno di ballottaggio ad opera di estremisti di sinistraVerrebbe allora da chiedersi: cosa non ha funzionato? Non si sarà giocato comecon la volontà popolare? Lasceremo questa domanda per il momento in sospeso, in quanto, per rispondere, dovremmo ritornare a quell’altra domanda che, in un precedente articolo su queste pagine (“La politica del doppio legame”), avevo formulato: perché mai, in un contesto di elezioni democratiche, deve essere detto agli elettori che c’è un voto giusto e uno che non lo è? Sarebbe una domanda più che mai legittima, alla luce anche del fatto che anche il voto giusto clamorosamente si rivela sbagliato.