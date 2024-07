Giovane accoltellato al torace a Milano per rapina due arresti In carcere un 18enne e un 17enne | l’aggressione il 20 aprile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Due giovani di 17 e 18 anni, entrambi egiziani, sono stati arrestati dalla polizia di Stato su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip diperché accusati di averun 21enne milanese, in strada, il 20scorso, perrlo del cellulare. I due, rintracciati dopo le indagini della Squadra mobile, sono ora denunciati per i reati diaggravata e lesioni aggravate in concorso. Ilera stato aggredito in via San Giusto, nei pressi dei giardini pubblici Luigi Marangoni, in zona San Siro, e poi era stato trasportato all’Ospedale Niguarda dove era stato ricoverato in prognosi riservata e non in pericolo di vita. Il colpo inferto con un coltello aveva interessato ilma non gli organi vitali nonostante una lesione interna a pochi centimetri dal cuore.