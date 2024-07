George Clooney chiede il ritiro di Joe Biden dalla corsa per le presidenziali

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 10 luglio 2024) «Amo Joe, ma abbiamo bisogno di un nuovo candidato». E’ il messaggio che l’attore, amico del Presidente degli Stati Uniti, ha lanciato dalle colonne del New York Times con un duro articolo in cui scarica, dopo la deludente prestazione nel duello tv di fine giugno con Donald Trump. «Io amo Joe- scrive - come senatore, come vicepresidente e come presidente, lo.