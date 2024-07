George Clooney chiede il ritiro di Joe Biden dalla corsa alle presidenziali Usa

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 10 luglio 2024) «È terribile da dire ma il Joecon cui sono stato insieme tre settimane fa per un raccolta fondi non era il Joedel 2010» ha spiegato l'attorendo al presidente di fare un passo indietro e non ricandidarsi per i democratici alla Casa Bianca.