George Clooney chiede il ritiro di Biden dalla corsa per le presidenziali

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024)ha chiesto ildi Joealla Casa Bianca. “Non può vincere la sua battaglia contro il tempo. Nessuno di noi può”, ha detto l’attore americano, da sempre impegnato politicamente, con un articolo sul New York Times. “È terribile da dire ma il Joecon cui sono stato insieme tre settimana fa per un raccolta fondi non era il Joedel 2010. Non era il Joedel 2020. Era la stessa persona che abbiamo visto al dibattito”. Leggi anche:sfida il suo partito: “Chi vuole il miosi candidi alla presidenza”è stato uno dei protagonisti della raccolta fondi per la campagna elettorale a Los Angeles dopo il G7, a cui ha partecipato il presidente degli Usa.dichiara di aver sempre ammirato Joeper il suo carattere e la sua moralità, e lo considera un amico.