Geo Barents salva 87 migranti naufraghi si buttano in acqua per scappare dai libici

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Durante un soccorso in mare effettuato dalla nave Geodi Msf le autorità libiche hanno messo in pericolo i. I, per paura di essere riportati in Libia, si sono gettati in: "Hanno detto che preferivano morire in mare piuttosto che essere riportati nel luogo da cui stavano fuggendo", ha raccontato il team di Msf. .