Genova un altro caso di Dengue scatta la disinfestazione nei quartieri Foce Albaro e Castelletto

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Asonote le misure di profilassi e per abbassare in modo rapido la densità di zanzare tigre in alcuniin seguito alla segnalazione da Asl 3 genovese di un“importato” di, la malattia infettiva trasmessa da zanzare di genere Aedes. La zanzara tigre può essere infat .