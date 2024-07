FOTO A 15 anni dal fallimento dell’US gli utras non dimenticano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Quel giorno di luglio un turpe individuo decise di stroncare la storia ma in noi sono sempre vivi quei momenti di gloria”. Sono trascorsi esattamente 15da quel 10 luglio 2009, quando il Tribunale Civile di Avellino decretò ildella storica squadra di calcio cittadina, Unione Sportiva Avellino 1912, per tutti semplicemente US AVELLINO, successivamente radiata dalla Federcalcio l’11 febbraio del 2011. Da quel giorno di acqua sotto i ponti ne è passata, prima con la nascita dell’Avellino Calcio.12 Società Sportiva Dilettantistica, poi nel giugno del 2010 ha assunto la denominazione Associazione Sportiva Avellino 1912, poi il nuovo, fino al 2015 quando la società ha annunciato il ritorno del vecchio logo e della vecchia denominazione Unione Sportiva Avellino, con l’aggiunta finale del 1912.