Fiumicino risolto il guasto al laghetto di Villa Guglielmi | l’acqua torna a fluire

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 – E’ stato ripristinato l’impianto idrico neldel Parco diche, da alcuni giorni si stava progressivamente prosciugando, a causa di unal motore di avviamento. “Appena ci siamo accorti della problematica siamo intervenuti per un primo accertamento ed abbiamo appurato una problematica al motore dell’impianto ed abbiamo quindi provveduto alla sostituzione. Purtroppo anche dopo aver effettuato il cambio di motore, gli operatori hanno subito notato che lo sforzo dello stesso era superiore alla normalità in quanto tutte le tubature risultavano intasate ed è stato necessario sostituire anche quelle. Durante la mattinata di ieri abbiamo provveduto ad eseguire questo ulteriore intervento eha ricominciato a”, comunica l’assessore all’Ambiente, Stefano Costa, soddisfatto che sia stato ripristinato l’habitat, divenuto meta ambita per l’abbeveraggio di uccelli, tartarughe ed altre specie animali, parte essenziale del patrimonio faunistico del parco.