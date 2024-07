Firenze | accoltellati in via del Cavallaccio e alle Cascine arrestati i presunti responsabili

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di mercoledì 10 luglio 2024) I carabinieri hanno arrestato due persone accusate, in episodi diversi, di accoltellamento. Uno in via del, a, nel marzo del 2023. L'altronell'ottobre 2023. Ricostruiamo i fatti L'articoloin via delproviene daPost. .